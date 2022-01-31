- Горячие темы:
- Протесты в Казахстане 2022
На Закарпатье ужесточают карантин — список ограничений
Из-за рекордно высоких показателей выявления новых случаев коронавируса Закарпатская область уходит на более жесткий карантин. Такое решение приняла областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
Читайте также: На Закарпатье у учителей нашли липовые COVID-сертификаты
Об этом сообщается на веб-сайте Закарпатской ОГА.
Председатель Закарпатской облгосадминистрации Виктор Микита констатировал, что на данный момент ситуация в регионе имеет критически высокие показатели. Три последних дня цифры из медучреждений демонстрируют принадлежность к "красному" уровню эпидемической опасности.
"Статистика впечатляет: на 81% увеличилось недельное количество новых больных, число лиц с подтвержденным COVID-19 в течение трех дней подряд достигло более 800, что является абсолютным рекордом для нашего края в целом с начала пандемии",
— заявил Виктор Микита.
В рамках ужесточения норм по борьбе с коронавирусом региональная комиссия по ТЭБ и ЧС поручила перевести все массовые мероприятия в онлайн-режим. В органах соцзащиты и местной власти посетителей без ковид-сертификата уже не принимают.
Читайте также: В Закарпатье трое подростков обрушили мост в реку
Напомним, коронавирус — не единственная причина, по которой школьники и студенты перешли в режим "онлайн". Таким образом в ведомстве надеются противодействовать сезонной вспышке гриппа и ОРВИ, которая должна вот-вот начаться.