На Закарпатье ужесточают карантин — список ограничений

В связи с низким показателем вакцинации на западе Украины, там сейчас больше всего заболевших.

| Автор: Шароди Диана

Закарпатская область находится в "оранжевой" зоне, где местные власти могут на свое усмотрение ужесточать карантин / Иллюстративное фото / EPA/UPG

Из-за рекордно высоких показателей выявления новых случаев коронавируса Закарпатская область уходит на более жесткий карантин. Такое решение приняла областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

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Об этом сообщается на веб-сайте Закарпатской ОГА.

Председатель Закарпатской облгосадминистрации Виктор Микита констатировал, что на данный момент ситуация в регионе имеет критически высокие показатели. Три последних дня цифры из медучреждений демонстрируют принадлежность к "красному" уровню эпидемической опасности.

"Статистика впечатляет: на 81% увеличилось недельное количество новых больных, число лиц с подтвержденным COVID-19 в течение трех дней подряд достигло более 800, что является абсолютным рекордом для нашего края в целом с начала пандемии",

— заявил Виктор Микита.

В рамках ужесточения норм по борьбе с коронавирусом региональная комиссия по ТЭБ и ЧС поручила перевести все массовые мероприятия в онлайн-режим. В органах соцзащиты и местной власти посетителей без ковид-сертификата уже не принимают.

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Напомним, коронавирус — не единственная причина, по которой школьники и студенты перешли в режим "онлайн". Таким образом в ведомстве надеются противодействовать сезонной вспышке гриппа и ОРВИ, которая должна вот-вот начаться.