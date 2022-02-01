США получили ответ России на гарантии безопасности

Администрация Соединенных Штатов получила от РФ ответ на свои предложения по безопасности.

В Госдепе США подтвердили, что получили от России письменный ответ на отправленные ранее Вашингтоном Москве предложения по безопасности. Об этом сообщил в понедельник, 31 января, официальный представитель Госдепартамента США в комментарии ТАСС.

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"Мы можем подтвердить, что мы получили письменный ответ от России", - сказал он.

При этом представитель американского внешнеполитического ведомства отказался приводить какие-либо подробности и раскрывать содержание документа.

"Будет непродуктивно вести переговоры публично, так что мы оставим России возможность обсуждать их ответ, если они хотят этого. Мы остаемся полностью привержены диалогу, чтобы решать эти вопросы", - заявил чиновник, добавив, что США продолжат тесно координироваться с союзниками и партнерами, в том числе с Украиной.

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Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен раскрыл содержание ответа США по "гарантиям безопасности" РФ. В письменном ответе США и союзники изложили свои мнения. Также была дана оценка требованиям России и указаны сферы, в которых Вашингтон и Кремль могут найти общий язык.

Напомним, что США ответили РФ по "гарантиям безопасности". Американский посол прибыл в МИД РФ, чтобы передать Москве письменные ответы на российские предложения по "гарантиям безопасности".

Ранее США озвучили темы-табу в переговорах с Россией. США не намерены обсуждать с Россией вопросы о членстве стран в НАТО, о выводе вооружений из Европы и возвращение "часов" к 1997 году.