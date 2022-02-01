Почта

США получили ответ России на гарантии безопасности

Администрация Соединенных Штатов получила от РФ ответ на свои предложения по безопасности.
США получили ответ России на гарантии безопасности
Министерство сельского хозяйства США / depositephotos.com

В Госдепе США подтвердили, что получили от России письменный ответ на отправленные ранее Вашингтоном Москве предложения по безопасности. Об этом сообщил в понедельник, 31 января, официальный представитель Госдепартамента США в комментарии ТАСС.

Читайте также: Киев одобрил кандидатуру посла США в Украине - СМИ

"Мы можем подтвердить, что мы получили письменный ответ от России", - сказал он.

При этом представитель американского внешнеполитического ведомства отказался приводить какие-либо подробности и раскрывать содержание документа.

"Будет непродуктивно вести переговоры публично, так что мы оставим России возможность обсуждать их ответ, если они хотят этого. Мы остаемся полностью привержены диалогу, чтобы решать эти вопросы", - заявил чиновник, добавив, что США продолжат тесно координироваться с союзниками и партнерами, в том числе с Украиной.

Читайте также: В РФ заявили, что не будут "пятиться назад" из-за санкций США

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен раскрыл содержание ответа США по "гарантиям безопасности" РФ. В письменном ответе США и союзники изложили свои мнения. Также была дана оценка требованиям России и указаны сферы, в которых Вашингтон и Кремль могут найти общий язык.

Напомним, что США ответили РФ по "гарантиям безопасности". Американский посол прибыл в МИД РФ, чтобы передать Москве письменные ответы на российские предложения по "гарантиям безопасности".

Ранее США озвучили темы-табу в переговорах с Россией. США не намерены обсуждать с Россией вопросы о членстве стран в НАТО, о выводе вооружений из Европы и возвращение "часов" к 1997 году.

 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK