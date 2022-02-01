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В РФ заявили, что не будут "пятиться назад" из-за санкций США
Россия не собирается "пятиться назад" из-за угрозы санкций со стороны США. Об этом заявило во вторник, 1 февраля, посольство России в США, назвав Вашингтон генератором напряженности в двусторонних отношениях. Об этом говорится в сообщении посольства на странице в Facebook.
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"Генератором напряженности является не Москва, а Вашингтон. Мы не собираемся пятиться назад и вставать по стойке смирно, внимая угрозам американских санкций", - подчеркнули дипломаты.
В посольстве также заявили, что США поощрили "радикал-националистический госпереворот в Киеве", в результате которого жители Крыма "оказались под угрозой уничтожения и проголосовали за воссоединение с Россией".
А теперь США снабжают Украину современными вооружениями, "смыкаясь со стремлением правительства Владимира Зеленского решить проблему Донбасса силовым путем".
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Там также заявили, что перемещения армии на своей территории является суверенным правом РФ и никому не угрожают.
Ранее СМИ писали, что США подготовили санкционный список россиян. Кроме санкций против экономики России, на случай нападения на Украину, в США также подготовили персональные санкции, узнали СМИ.