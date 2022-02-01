Какие страны готовы воевать за Украину, - опрос населения

Только в двух странах большинство опрошенных поддерживают прямую военную поддержку в случае войны с РФ.

Воевать за Украину, если Россия решится на полномасштабное вторжение, готовы только жители Дании и США. Население остальных государств в большинстве выступает против. Об этом стало известно по итогам соцопроса, который провела международная британская компания YouGov.

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Так, Дания занимает первое место. 38% респондентов считают, что в случае войны с РФ Украине нужно оказать прямую военную поддержку. Против высказались 29% граждан.

На втором месте идет США. 35% американцев высказались "за" поддержку Украины войсками, а против – 28%. Поддержка наблюдается как среди республиканцев (43% против 28%), так и среди демократов (39% против 25%).

Среди жителей Великобритании "за" отправку войск проголосовали 30% граждан и 32% граждан высказались против этого. Примечательно, что консерваторы чаще поддерживают поддержку Украины (35% и 29%), а лейбористы меньше (31% и 34%).

Во Франции "за" – 26%, а против – 36%, в Италии 21% и 40%, а в Германии соотношение поддержки 23% к 52% соответственно.

Данные опроса / yougov.co.uk

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Примечательно, что именно американцы чаще остальных склонялись к ответу, что Россия все же вторгнется в Украину. Это 62%, а не согласны с таким утверждением – 13%. Затем идут Швеция (58%), Дания (53%), Германия (51%), Великобритания (49%), Испания (46%), Франция (43%) и Италия (40%).

Данные опроса / yougov.co.uk

Напомним, ранее в ООН обсудили ситуацию у границ Украины и вероятность вторжения России в страну.

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