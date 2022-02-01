МИД РФ ответил США и ЕС по гарантиям безопасности

РФ получила от США и НАТО ответы на свои требования по гарантиям безопасности. Но в них имеются расхождения с российской позицией.

Россия требует честного прояснения позиции, почему западные страны якобы не хотят выполнять обязательства по безопасности. Об этом говорится в письме главы МИД РФ Сергея Лаврова, опубликованном на сайте ведомства.

В послании Лавров обращается к коллегам из США, Канады и ряда европейских стран и требует пояснений на свои предложения о гарантиях безопасности.

"Россия всерьез обеспокоена ростом военно-политической напряженности в непосредственной близости от ее западных границ. Российская сторона 15 декабря 2021 года представила проекты документов – Договора между Россией и США о гарантиях безопасности и Соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств-членов НАТО. Поступившие 26 января 2022 года ответы США и НАТО на наши предложения свидетельствуют о существенных расхождениях в понимании фундаментального для всей архитектуры европейской безопасности принципа безопасности", - говорится в письме российского министра.

РФ требует прояснить эти вопросы.

Лавров добавил, что российская сторона хочет получить "четкий ответ" на вопрос, как Запад понимает свое обязательство не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других государств.

Он спрашивает, как правительства западных стран намерены выполнять это обязательство.

"Ожидаем оперативной реакции … Если Вы отказываетесь от данного обязательства, просим четко сообщить об этом", - добавил Лавров в конце своего послания.

Путин ответил по гарантиям безопасности от США

Глава Госдепаратамента США Энтони Блинкен провел во вторник, 1 февраля, телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Стороны обсудили ситуации с безопасностью и вокруг Украины. Блинкен напомнил Лаврову о поддержке США суверенитета Украины, и что страны мира имеют право самостоятельно определять внешнюю политику и формировать альянсы.

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