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Считаем неприемлемой даже мысль о войне с Украиной, — МИД РФ
В МИД РФ считают неприемлемой даже мысль о войне с Украиной. Об этом сообщил глава ведомственного департамента информации и печати Алексей Зайцев, чьи слова передает "Интерфакс".
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Так, во время брифинга российский политик высказался об обстановке на Донбассе. По его словам, на линии соприкосновения наблюдается "сравнительное затишье". В это же время число обстрелов снизилось в сравнении с первыми неделями января.
В своем заявлении дипломат ссылался на доклады специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
По словам Зайцева, в Москве уже неоднократно говорили, мол РФ "ни на кого нападать не собирается".
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"...мы считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами", — сказал представитель российского МИД.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал встречу "нормандской четверки".
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