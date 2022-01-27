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Считаем неприемлемой даже мысль о войне с Украиной, — МИД РФ

В Москве уверяют, мол не собираются ни на кого нападать.
 |  Автор: Иван Кузенко
Считаем неприемлемой даже мысль о войне с Украиной, — МИД РФ
Здание МИД РФ / wikipedia

В МИД РФ считают неприемлемой даже мысль о войне с Украиной. Об этом сообщил глава ведомственного департамента информации и печати Алексей Зайцев, чьи слова передает "Интерфакс".

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Так, во время брифинга российский политик высказался об обстановке на Донбассе. По его словам, на линии соприкосновения наблюдается "сравнительное затишье". В это же время число обстрелов снизилось в сравнении с первыми неделями января. 

В своем заявлении дипломат ссылался на доклады специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. 

По словам Зайцева, в Москве уже неоднократно говорили, мол РФ "ни на кого нападать не собирается". 

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"...мы считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами", — сказал представитель российского МИД.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал встречу "нормандской четверки".

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