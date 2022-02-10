МИД РФ допустил эвакуацию своих дипломатов из Киева

Москва считает, что Запад готовит провокации, из-за чего в январе европейцы начали вывозить своих дипломатов

Москва не исключает возможность эвакуации своих дипломатов из Киева в связи с тем, что Запад якобы готовит некие провокации в отношении Украины. Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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По его словам, состоявшиеся сегодня в Москве переговоры с главой МИД Великобритании Лизой Трасс, которые были посвящены ситуации вокруг Украины, напоминали разговор немого с глухим.

"Мы уже задумались сами, может быть, именно англосаксы что-то готовят, если они эвакуируют своих сотрудников. Мы тоже посмотрели на их действия, и, наверное, тоже посоветуем неосновному персоналу наших дипломатических учреждений на время уехать домой", — сказал Лавров.

Напомним, в январе ряд стран объявили о частичной эвакуации своих дипломатов из Киева на фоне угрозы российского вторжения. Это вызвало сильное недовольство в Украине.

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