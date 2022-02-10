Лукашенко: "Если нацики в Украине не устроят провокацию, воевать не будем"

В это же время политик убежден, что горячей войны не произойдет, так как они "слишком привыкли к комфорту".

Глава Беларуси Александр Лукашенко высказался об угрозе войны. Он заявил, мол если "нацики в Украине" не будут "устраивать провокации", то конфликта удастся избежать. Его слова передает БЕЛТА.

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"Все на слуху. Военные, военные, военные… Может, говорят, где-то переборщили с этими терминами военными. Ну а что нам, молчать? Чтобы потом, если вдруг что-то случится, народ нам скажет: а где ж вы были, почему нам не говорили?", – сказал Лукашенко.

Он также не исключает, что разговоры о войне могут звучать зря, несмотря на складывающуюся ситуацию.

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По словам главы Беларуси, он убежден, что "горячей войны" не будет, так как "они" привыкли к комфорту.

"Поэтому я не думаю. Если обезумевшие какие-то там нацики в Украине не устроят провокацию, воевать не будем, мы не подошли к этой войне", – заявил он.

Затем Лукашенко продолжил обвинять украинскую сторону, которая, якобы, запускает на территорию Беларуси беспилотники, самолеты и вертолеты.

"Я уже не говорю о том, что там люди переходят через границу… Поэтому не только война идет в средствах массовой информации, и экономическая война против нас развязана. Это гибридная война", – уверен политик.

Напомним, ранее на угрозы Лукашенко отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

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