В НАТО хотят разместить боевые группы в Черном море

Речь идет группах, похожих на те, которые уже есть в Польше с странах Балтии.

В НАТО рассматривают возможность долгосрочного размещения боевых групп в регионе Черного моря. В частности, на территории Румынии. Об этом во время брифинга заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

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Так, по его словам, НАТО является оборонной организацией. Ее главная цель – предотвращение конфликта и сохранение мира. Союзники делают все это совместно. Столтенберг также подчеркнул, что в данный момент происходит работа одновременно на разных направлениях.

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Во-первых, речь идет об увеличении присутствия на востоке НАТО. В том числе это касается военных групп, кораблей и самолетов. Во-вторых, Альянс повысил готовность своих сил и еще может усилить, если будет необходимость. А в-третьих, в данный момент изучается вопрос, где на востоке лучше всего провести долгосрочное размещение сил.

"Сегодня у нас есть боевые группы в странах Балтии и Польше. Но сейчас мы рассматриваем размещение подобных боевых групп в Черноморском регионе, в Румынии", – подчеркнул Столтенберг.

Напомним, ранее сообщалось, что в МИД Украины отреагировали на блокировку Россией судоходства в Черном и Азовском морях.

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