Путин объяснил, почему назвал Зеленского "красавицей"

Российский лидер уверяет, что его слова не относились непосредственно к Зеленскому

Президент России Владимир Путин заявил, что не имел в виду лично Владимира Зеленского, когда произнес фразу "Нравится – не нравится, терпи моя красавица". Оправдываться за сказанное российскому лидеру пришлось на пресс-конференции в четверг.

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"Это не имело никакого личного измерения, должен прямо сказать. Я никогда за годы своей работы не переходил на личности, это не имело никакого личного измерения", - заявил Путин.

Хозяин Кремля подчеркнул, что заявления украинского руководства по поводу того, что Киеву что-то не нравится в "фундаментальных договорах", неуместны.

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"Если государство приняло на себя обязательства…, то всем нужно исполнять и договариваться, как это сделать", - пояснил Путин.

Напомним, ранее Зеленский ответил на слова Путина "терпи, моя красавица". Украина является очень терпеливой, так как это нужно не только для страны, но и для всей Европы и самих россиян, сказал он.

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