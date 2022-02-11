Украина требует от России информацию об учениях у границ

На ответ Украина дала Российской Федерации 48 часов.

| Автор: Шароди Диана

Украина требует от России информации об учениях у границ / EPA / UPG

Украина потребовала от России публичных объяснений касательно стягивания военной техники к границе и на временно оккупированном полуострове. Кулеба заявил, что у Кремля есть 48 часов на то, чтобы сформулировать и предоставить ответ.

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Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Мы официально применили механизм уменьшения опасности, согласно разделу III Венского документа, и обратились в Российскую Федерацию с запросом предоставить детальные разъяснения по военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины и во временно оккупированном Крыму",

-написал Дмитрий Кулеба.

Кроме того, он потребовал от кремля предоставления данных о точных районах проведения учений, а также даты их завершения.

"Согласно положениям Венского документа, РФ должно предоставить точные районы проведения военной деятельности, сообщить дате ее завершения, а также наименование, подчиненность, количество военных формирований; также типы вооружений и военной техники, участвующие в ней",

-написал глава украинского МИД Кулеба.

"Россия имеет 48 часов на ответ", - отметил Кулеба и уточнил, что если ответа не последует, то данный вопрос будет подниматься уже на международном уровне.

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Напомним, Кулеба объяснил, почему Украина никогда согласна на прямой диалог с "Л/ДНР". Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия настаивает на прямом диалоге Украины и оккупационных властей так называемых "Л/ДНР". Однако Украина настроена говорить об оккупированных территориях с Россией, а с так называемыми республиками диалог невозможен, так как Россия в таком случае станет не стороной конфликта, а посредником.