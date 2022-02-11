Салливан: Вторжение РФ возможно в ходе Олимпиады

Россияне должны изучить возможность создания предлога для проведения операции под ложным флагом, отметил помощник президента США по нацбезопасности.

Россия может начать вторжение в Украину еще до завершения Олимпийских игр в Пекине - до 20 февраля. Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Как мы ранее говорили, мы находимся на том этапе, когда вторжение может начаться в любой момент... Я не стану комментировать детали имеющейся у нас разведывательной информации, но я хочу четко дать понять, что оно может начаться во время Олимпиады, несмотря на множество предположений о том, что она может произойти только после окончания Олимпиады", - заявил он на брифинге для журналистов в Белом доме.

При этом Салливан подчеркнул, что Вашингтон не утверждает, что Кремль принял окончательное решение о применении силы против Украины.

"Вторжение может принимать различные формы, одной из которых является стремительное наступление на Киев... Мы формально убеждены, что россияне должны принять решение о вторжении или внимательно изучить возможность создания предлога для проведения операции под ложным флагом", - заявил Салливан.

А тем временем, Евросоюз призвал граждан своих стран покинуть Украину. Также не ездить в Украину посоветовали шесть стран – Израиль, Черногория, Нидерланды, Япония, Южная Корея и Норвегия. Накануне президент США Джо Байден призвал американцев покинуть Украину из-за вероятности обострения конфликта.



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