ОБСЕ подтвердила отъезд наблюдателей из Украины
Некоторые государства отозвали своих представителей из Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине. Об этом говорится в заявлении миссии, обнародованном в воскресенье, 13 февраля.
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"Отдельные государства-участники ОБСЕ недавно решили, что их гражданам, откомандированным на службу в СММ, следует покинуть Украину в следующие несколько дней", - сообщили в организации.
При этом не указано, о каких странах идет речь.
В то же время отмечается, что миссия продолжит выполнять утвержденный ОБСЕ мандат с наблюдателями, размещенными в десяти городах по всей Украине.
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На фоне этого заявления МИД Швеции сообщил, что не будет отзывать своих наблюдателей ОБСЕ в Украине.
"Министерство иностранных дел находится в постоянном контакте с органами, которые предоставляют персонал для международных операций в Украине, и было проинформировано, что персонал в основном намерен оставаться в Украине для выполнения своих задач. Их деятельность особенно важна в сложившейся ситуации как для содействия деэскалации, так и для объективной оценки международным сообществом развития событий", - говорится в комментарии ведомства.
Отметим, в СММ ОБСЕ на территории Украины участвуют 25 шведов.