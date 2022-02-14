ОБСЕ подтвердила отъезд наблюдателей из Украины

Миссия продолжит выполнять свои функции с оставшимися наблюдателями, размещенными в десяти украинских городах.

Некоторые государства отозвали своих представителей из Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине. Об этом говорится в заявлении миссии, обнародованном в воскресенье, 13 февраля.

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"Отдельные государства-участники ОБСЕ недавно решили, что их гражданам, откомандированным на службу в СММ, следует покинуть Украину в следующие несколько дней", - сообщили в организации.

При этом не указано, о каких странах идет речь.

В то же время отмечается, что миссия продолжит выполнять утвержденный ОБСЕ мандат с наблюдателями, размещенными в десяти городах по всей Украине.

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На фоне этого заявления МИД Швеции сообщил, что не будет отзывать своих наблюдателей ОБСЕ в Украине.

"Министерство иностранных дел находится в постоянном контакте с органами, которые предоставляют персонал для международных операций в Украине, и было проинформировано, что персонал в основном намерен оставаться в Украине для выполнения своих задач. Их деятельность особенно важна в сложившейся ситуации как для содействия деэскалации, так и для объективной оценки международным сообществом развития событий", - говорится в комментарии ведомства.

Отметим, в СММ ОБСЕ на территории Украины участвуют 25 шведов.