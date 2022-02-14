НАТО изучит возможность помочь Украине с обороной

Лондон вместе с союзниками намерен приложить все усилия, чтобы добиться от Москвы отступления "от края пропасти".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудит с лидерами стран НАТО возможность оказания Украине дополнительной экономической поддержки и помощи с обороной границ. Об этом в воскресенье, 13 февраля, сообщила Politico со ссылкой на канцелярию главы правительства.

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Как указано, на следующей неделе у Джонсона запланирован визит на континент, но не сообщается, в какую именно страну. Темой переговоров будет ситуация вокруг Украины.

"Кризис на границе Украины достиг критической отметки. Вся имеющаяся у нас информация указывает, что Россия планирует в любой момент осуществить вторжение в Украину. Это будет иметь катастрофические последствия как для Украины, так и для России", - говорится в сообщении.

При этом в Лондоне утверждают, что "окно для деэскалации и дипломатии еще открыто, и премьер-министр будет предпринимать неустанные усилия вместе с союзниками, добиваясь от России того, чтобы она отступила от края пропасти".

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Напомним, в пятницу президент США Джо Байден в ходе переговоров с лидерами ряда стран Евросоюза и НАТО заявил им, что нападение РФ на Украину начнется 16 февраля.

В этот же день агентство Bloomberg со ссылкой на разведку США сообщило, что Россия планирует начать полномасштабное вторжение на территорию Украины 15 февраля.

На фоне этих сообщений ряд государств эвакуируют из Украины своих дипломатов и призывают граждан не ехать в нашу страну или покинуть ее немедленно.