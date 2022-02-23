В России огласили список "военных преступников" Украины

Среди таковых оказались даже Игорь Коломойский и Александр Турчинов

Следственный комитет России обнародовал список украинских политиков и военных, которых считает причастными "к убийствам русскоязычных людей Донбасса". Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба ведомства.

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Следком России заявил, что украинская власть и военные "продолжают уничтожать мирное население", для чего якобы продолжаются постоянные обстрелы населённых пунктов Донбасса.

Утверждается, что Россия зафиксировала "сотни фактов, квалифицируемых как применение запрещенных средств и методов ведения войны", по которым возбуждено уже более 400 уголовных дел.

"Уже установлены конкретные лица – те, кто отдают преступные приказы, и те, кто их исполняет. В настоящее время следствием установлена причастность к совершению этих преступлений 85 лиц из числа военнослужащих ВСУ и других силовых структур Украины", - говорится в сообщении.

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В частности в военных преступлениях россияне обвиняют бывшего командующего ВМС ВСУ Игоря Воронченко, экс-командующего ВВС ВСУ Сергея Дроздова, экс-командующего высокомобильными десантными войсками ВСУ Михаила Забродского и других.

Также в российских списках фигурируют действующие и бывшие командиры нескольких бригад и батальонов. Из числа политиков россияне хотят судить экс-главу МВД Арсена Авакова и его экс-зама Антона Геращенко, бывших министров обороны Анатолия Гриценко, и Валерия Гелетея, экс-главу Генштаба Виктора Муженко.

Особенно примечательно, что в военных преступлениях россияне обвиняют даже экс-губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского и бывшего спикера Верховной Рады Александра Турчинова.

Напомним, ранее западные СМИ написали, что Россия подготовила список украинцев, которых ликвидируют после захвата Украины. В Кремле существование списка отрицают.

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