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В МИД РФ назвали неожиданную причину нападения на Украину

Российские дипломаты уверены, что Россия сейчас освобождает Украину
 |  Автор: Юрий Кобзар
В МИД РФ назвали неожиданную причину нападения на Украину
Сергей Лавров / EPA

Россия вторглась в Украину для того, чтобы украинцы могли сами определять свое будущее. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главарями "ЛДНР", пишут российские СМИ.

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"В соответствии с нашими союзническими обязательствами президент Путин принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, с тем чтобы, освободившись от этого гнета, украинцы свободно могли бы определить свое будущее", - заявил он.

По словам Лаврова, Киев якобы "окончательно вознамерился силовым путем захватить" ОРДЛО. Также он снова озвучил тезис, что Украина якобы осуществляет геноцид в отношении жителей Донбасса.

Напомним, в МИД РФ заявили, что Украина не имеет права на суверенитет. Центральные власти Украины не представляют весь народ, а потому государство не суверенно, считают в Москве.

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