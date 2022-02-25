Гаагский суд может заняться российским вторжением в Украину

В Гааге напомнили, что уполномочены расследовать военные преступления

Международный уголовный суд, расположенный в Гааге, может взяться за рассмотрение дела о преступлениях россиян в ходе вторжения в Украину. Об этом сообщил прокурор суда Карим Хан, пишет "Европейская правда".

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"Слежу за событиями в Украине и вокруг нее... Напоминаю всем сторонам, которые совершают насилие на украинской территории, что мой офис может реализовать свою юрисдикцию для расследования любых актов геноцида, преступлений против человечества и военных преступлений, совершенных в Украине", - заявил он.

По словам Карим Хана, в 2015 году суд получил заявку со стороны украинского правительства и с тех пор официально имеет полномочия расследовать нарушения международного гуманитарного права, которые были совершены на украинской территории, в том числе оккупированной.

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Отмечается, что сейчас прокурор находится с командировкой в Бангладеш по одному из дел, но после возвращения планирует сделать более подробное заявление по войне в Украине.

В то же время он подчеркнул, что сам факт военного вторжения России Международный уголовный суд рассматривать не может, поскольку ни Украина, ни Россия не являются сторонами Римского статута МУС. Расследоваться могут только отдельные гуманитарные преступления.

Напомним, Дуда назвал бомбардировку Киева актом терроризма. Польский лидер подчеркнул, что у защитников Украины "есть огромная решимость защитить столицу".

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