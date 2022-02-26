Польша разрешила украинцам бесплатно ездить в своих поездах

По территории Польши украинцы смогут передвигаться бесплатно в течение месяца

Польша временно предоставила гражданам Украины право бесплатного проезда по своим железным дорогам. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

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"Польская железная дорога в рамках гуманитарной помощи предоставила жителям Украины разрешение бесплатного пользования поездами категории TLK и IC до 25 марта", - информирует пресс-служба украинской компании.

Чтобы воспользоваться услугами польской железной дороги, достаточно будет показать украинский паспорт при посадке в поезд.

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"Очень благодарны польским коллегам за сотрудничество и помощь в эти сложные для Украины времена", - отметили в УЗ.

Напомним, ранее Ирландия отменила визы для украинцев. В правительстве Ирландии шокированы российским вторжением и решили на время отменить визы.

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