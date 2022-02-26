Польша выступила за вступление Украины в ЕС в экспресс-режиме - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда заявил о возможности ускоренного вступления Украины в Европейский Союз

Польша поддерживает ускоренное вступление Украины в Европейский Союз. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в Twitter в субботу, 26 февраля.

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"Польша поддерживает ускоренный путь вступления Украины в Евросоюз. Статус кандидата должен быть предоставлен немедленно, и сразу после этого должны быть начаты собеседования с членами. Украина также должна получить доступ к фондам ЕС для реконструкции. Он принадлежит Украине", - отметил президент Польши.

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