Почта
 

Польша выступила за вступление Украины в ЕС в экспресс-режиме - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда заявил о возможности ускоренного вступления Украины в Европейский Союз
Польша выступила за вступление Украины в ЕС в экспресс-режиме - Дуда
Президенты Украины и Польши / EPA / UPG

Польша поддерживает ускоренное вступление Украины в Европейский Союз. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в Twitter в субботу, 26 февраля. 

Читайте также: Евросоюз готов принять беженцев из Украины

"Польша поддерживает ускоренный путь вступления Украины в Евросоюз. Статус кандидата должен быть предоставлен немедленно, и сразу после этого должны быть начаты собеседования с членами. Украина также должна получить доступ к фондам ЕС для реконструкции. Он принадлежит Украине", - отметил президент Польши. 

Ранее мы писали о том, что Польша разрешила украинцам бесплатно ездить в своих поездах.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK