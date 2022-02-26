Twitter запретил россиянам создавать аккаунты

Соцсеть ввела собственные санкции против России

Социальная сеть Twitter отключила возможность создавать новые аккаунты пользователям из России. Об этом сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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"Спасибо! Ждем Facebook и Instagram", – написал он.

Следует отметить, что ранее Twitter уже приостановил демонстрацию рекламы в Украине и РФ, а также запустил кампанию по сбору средств в помощь Украине. Кроме того, соцсеть активно проверяет все твиты на предмет фейков и манипуляций, искажающих информацию о событиях.

Напомним, хакеры взломали сайт Кремля. Сайты Роскомнадзора и Кремля "лежат", в эфире российских телеканалов звучат украинские песни.

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