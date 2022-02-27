Делегация РФ в Беларуси ждет переговоры с Украиной

Украинская сторона не готова на переговоры там, откуда летят ракеты, сказал Владимир Зеленский.

Делегация России прибыла в Беларусь на переговоры с украинской стороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом 27 февраля сообщает агентство Интерфакс.

"В соответствии с достигнутой договоренностью, российская делегация, состоящая из представителей МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента, прибыла в Белоруссию для переговоров с украинцами. Будем готовы начать эти переговоры в Гомеле", - сказал Песков.

Однако украинская сторона не подтверждает заявление Кремля. Как сказал президент Украины Владимир Зеленский, он готов вести переговоры с Россией, но только в тех городах, откуда не летят ракеты в сторону Украины.

"Варшава, Стамбул, Баку - эти города мы предложили России для ведения переговоров, да и любой другой город, откуда не летят ракеты в Украину", - заявил Зеленский