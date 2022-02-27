Референдум в Беларуси: какие изменения ждут мир

Сегодня, 27 февраля, беларусы принимают решение об изменении Конституции.

Воскресенье, 27 февраля, является основным днем голосования на референдуме в Беларуси о внесении поправок в главный документ страны - Конституцию. О каких именно изменениях идет речь - далее в материале.

Досрочное голосование на референдуме в Беларуси

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Досрочное голосование на референдуме в Беларуси проводилось в период с 22 по 26 февраля. Основной датой проведения референдума определено воскресенье, 27 февраля.

Референдум в Беларуси - какие изменения хотят внести в Конституцию

Неприкосновенность президенту

Согласно одной из поправок, всем президентам Беларуси, в том числе и после ухода с должности, гарантируется неприкосновенность. В частности, главу государства после ухода с поста не смогут привлечь к ответственности за репрессии.

Ограничение сроков президентства

Данная поправка регламентирует порядок президентства не более двух сроков. Однако данная норма может быть обнулена и, скажем, Александр Лукашенко может избраться еще два раза согласно обновленной Конституции. Так поступил президент РФ Владимир Путин.

Всебелорусское народное собрание

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Этот пункт подразумевает создание нового органа, в состав которого войдут бывшие и действующие президенты Беларуси. Всебелорусское народное собрание будет "утверждать основные направления внутренней и внешней политики, военную доктрину, концепцию национальной безопасности".

Этот орган получит множество полномочий - организовывать референдумы, отстранять президента, вводить военное положение.

Патриотизм по-новому

В Беларуси предлагают определить "проявление патриотизма" и "исторической памяти". Данный пункт прописан достаточно широко, что может позволить властям его интерпретировать по-разному.

Ядерное оружие для Беларуси

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Беларусам предлагают отказаться от безъядерного нейтралитета, убрав 18 статью действующей Конституции - "Республика Беларусь ставит целью сделать свою территорию безъядерной зоной, а государство – нейтральным". Это означает, что в страну могут поставить ядерные ракеты других государств.

Ранее мы писали о том, что делегация РФ в Беларуси ждет переговоры с Украиной.

Позже в ОП объяснили отказ от переговоров в Беларуси.