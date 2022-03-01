МКС без РФ: NASA рассматривает варианты

В компании ищут, как получить большую операционную гибкость. А мировые поставщики грузов на МКС видят разные возможности.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) изучает способы удержать международную космическую станцию на орбите без помощи России. При этом вторжение России в Украину пока не затронуло партнерство с Международной космической станцией (МКС), пишет The Gardian.

После начала полномасштабной войны в Украине и санкций Запада против РФ чиновники страны-агрессора начали пугать мир тем, что МКС без российской помощи не сможет функционировать и упадет.

Американская сторона МКС обеспечивает питание и жизнеобеспечение, а Россия отвечает за движение и поддержание станции на орбите. То есть к МКС пришвартован космический корабль Прогресс, который периодически поднимает станцию на 400 километров, чтобы она держала правильную орбиту.

"Мы не получаем никаких признаков на рабочем уровне, что наши коллеги не делают свою работу. Тем не менее, мы всегда ищем, как получить большую операционную гибкость, и наши поставщики грузов на МКС видят разные возможности", - сказала руководитель программы космических полетов американского агентства Кэти Лудерс.

Она отметила, что не так давно американская компания Northrop Grumman смогла разгрузить корабль на МКС уже без помощи россиян.

Также стало известно, что компания Илона Маска SpaceX ищет новые возможности участия в проекте.

Добавим, несколько дней назад глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поднял вопрос о выходе из партнерства в ответ на санкции США.

В Twitter Рогозин написал "Кто спасет МКС?". И получил ответ от Илона Маска, который в комментариях опубликовал логотип SpaceX.

В настоящее время на борту МКС находятся семь человек: пять астронавтов - четыре американских и один немецкий, а также два российских космонавта. Тем временем американская компания Walt Disney останавливает показ фильмов в России - в знак поддержки Украины.

Добавим, что НХЛ объявила о прекращении всех деловых отношений с Россией. "С этого момента мы приостанавливаем отношения с бизнес-партнерами в России и ставим на паузу работу социальных сетей и сайта на русском языке", - сказано в сообщении Национальной хоккейной лиги.

