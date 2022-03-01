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Десятки дипломатов устроили демарш перед выступлением Лаврова

Россиянина отказались слушать и вышли из зала представители сразу множества стран
 |  Автор: Юрий Кобзар
Десятки дипломатов устроили демарш перед выступлением Лаврова
Слушать Лаврова больше никто не хочет / EPA

Во время заседания Совета ООН по правам человека в Женеве дипломаты десятков страны покинули зал перед выступлением министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом пишет немецкое издание Spiegel.

Отмечается, что дипломаты устроили скоординированный бойкот российскому министру.

В свою очередь Лавров, выступавший по видеосвязи, зачитал заявление, в котором обвинил Украину в нарушении прав человека, что якобы и стало причиной российского вторжения. Также он обвинил Запад в том, что тот "одержим" санкциями против РФ.

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Примечательно, что изначально предполагалось личное присутствие главы российского МИДа на этом заседании. Однако поездку в Швейцарию пришлось отменить, когда вся Европа закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов.

Напомним, Visa и Mastercard заблокировали карты нескольких российских банков. Также финансовые организации предоставят гуманитарную помощь Украине.

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