Visa и Mastercard заблокировали карты нескольких российских банков

Также финансовые организации предоставят гуманитарную помощь Украине

Международные платежные системы Visa и Mastercard отключили несколько российских банков от своих сетей. Об этом сообщают пресс-службы Visa и Mastercard.

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"В течение последних нескольких дней все мы с глубокой грустью наблюдали за трагическими сценами в Украине. Наши сердца обращены ко многим людям и семьям, ищущим безопасности, убежища и мира после вторжения в Украину. Наши мысли с украинским народом и всеми, кто пострадал. Мы надеемся на мирное урегулирование в ближайшее время", - говорится в сообщении.

В Mastercard подчеркнули, что российское вторжение "стало разрушительным для народа Украины".

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Список отключенных банков не приводится, но отмечается, что возможное введение новых ограничений в отношении российских финансовых учреждений.

Кроме того, обе организации пообещали предоставить гуманитарную помощь в размере 2 миллионов долларов, которую передадут Красному Кресту и ЮНИСЕФ.

Напомним, Европарламент признает перспективу Украины в ЕС. В Европарламенте приветствуют заявку Украины на вступление в Евросоюз.

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