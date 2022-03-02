Как РФ скрывает потери в войне с Украиной - СМИ

В России начинают появляться группы из матерей пропавших без вести солдат.

РФ пытается скрыть реальные потери в войне с Украиной. Для этого тела погибших солдат сжигают в передвижных крематориях или же хоронят в безымянных могилах. Подробности передает Telegraph.

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Так, СМИ называют отношение РФ к своим силам "очень ужасным побочным эффектом". Мол это все, что нужно знать о московском режиме.

"Если бы я был солдатом и знал, что мои генералы так мало верят в меня, что ходят за мной полем боя с мобильным крематорием, или я был бы матерью или отцом сына, потенциально отправленным в зону боевых действий, а мое правительство решило бы, что способ скрыть потерю — это мобильный крематорий, я был бы глубоко озабочен", — пишет автор материала.

В это же время по данным издания Washington Post, на территории России начали появляться группы протеста. В них входят в основном матери солдат, которые пропали или же погибли.

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В сообщении сказано, что военные командиры РФ заставляют воевать солдат в Украине нелегально, а в это же время матерям анонимно передают гробы с их детьми.

Ранее мы писали о том, что десятки японцев выразили желание отправиться воевать в Украине.