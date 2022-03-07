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Во Франции ждут победы Украины: "Путин будет поставлен перед выбором"

Цена войны станет невыносимой для России, сказал министр Жан-Ив Ле Дриан.
Во Франции ждут победы Украины: "Путин будет поставлен перед выбором"
Жан-Ив Ле Дриан / EPA / UPG

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан ожидает победы Украины. Он считает, что вскоре глава РФ Владимир Путин будет поставлен перед выбором. Что это за выбор, сообщает издание DW

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"Считаю, что Украина одержит победу", — сказал политик. 

По его словам, больше всего "поражает сопротивление Украины" в масштабах, которых специалисты даже "не могли себе представить". 

Вместе с этим министр указывает, что для России цена войны будет невыносимой. 

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"Президент Путин в какой-то момент будет поставлен перед выбором: либо получить существенные последствия для функционирования России, либо начать переговоры", — объяснил Ле Дриан.

Также он заявил, что в долгосрочной перспективе санкции Запада будут сдерживать Путина от агрессии в будущем. 

Напомним, ранее в Генштабе сообщили, что РФ продолжает наступательную операцию.

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