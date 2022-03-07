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Российский рубль упал до нового "антирекорда"

Московскую биржу не открывают уже неделю, чтобы не усугубить ситуацию
 |  Автор: Юрий Кобзар
Российский рубль упал до нового "антирекорда"
Иллюстративное фото / depositphotos.com

Курс российского рубля на безналичном рынке обвалился до нового исторического минимума. Об этом пишет "Экономическая правда" со ссылкой на данные внебиржевого рынка Forex.

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"К вечеру доллар стоил 150 рублей, евро торговался по 164,5 руб. За сутки евро и доллар укрепились по отношению к рублю на 22-23%", - пишет издание.

Аналогичная ситуация наблюдается и на Лондонской фондовой бирже. Там за утром давали за 1 доллар уже 139,5 российских рублей, а за 1 евро – 150,8 рублей.

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Примечательно, что Московская биржа не открывается уже неделю, поскольку предыдущая попытка начать торги обернулась быстрым обесцениванием рубля.

Напомним, Япония заявила, что Курилы – ее суверенная территории. Токио пересмотрит свою политику по вопросу Курильских островов.

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