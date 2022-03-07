Российский рубль упал до нового "антирекорда"

Московскую биржу не открывают уже неделю, чтобы не усугубить ситуацию

Курс российского рубля на безналичном рынке обвалился до нового исторического минимума. Об этом пишет "Экономическая правда" со ссылкой на данные внебиржевого рынка Forex.

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"К вечеру доллар стоил 150 рублей, евро торговался по 164,5 руб. За сутки евро и доллар укрепились по отношению к рублю на 22-23%", - пишет издание.

Аналогичная ситуация наблюдается и на Лондонской фондовой бирже. Там за утром давали за 1 доллар уже 139,5 российских рублей, а за 1 евро – 150,8 рублей.

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Примечательно, что Московская биржа не открывается уже неделю, поскольку предыдущая попытка начать торги обернулась быстрым обесцениванием рубля.

Напомним, Япония заявила, что Курилы – ее суверенная территории. Токио пересмотрит свою политику по вопросу Курильских островов.

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