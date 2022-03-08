Британия: Путин – исчерпанная сила, с ним и его армией покончено

В Минобороны Британии считают, что Путин несет России только проблемы

Путин исчерпал себя, считают в Минобороны Британии / EPA

С российской армией уже покончено, и президент РФ Владимир Путин должен это признать. Такое мнение высказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес, пишет The Guardian.

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"Что бы не случилось, президент Путин – это исчерпана сила в мире, и с ним покончено, с его армией покончено... и он должен это признать", - сказал Уоллес.

Он также подчеркнул, что международное сообщество объединилось против Путина, развязавшего войну с Украиной.

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"Он находится в положении, когда он принесет своему народу огромные экономические трудности", - отметил Уоллес.

Напомним, Россия стала самой подсанкционной страной в мире. Россия за две недели превратилась в крупнейшую цель глобальных санкций и финансового изгнанника.

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