Каждый второй россиянин регулярно играет в видеоигры. Но теперь уже не сможет

Россияне остались без видеоигр. Крупнейшие производители игрового контента, а также главные онлайн-магазины видеоигр прекратили работать с российским рынком. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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Так, к настоящему моменту о прекращении работы с Россией и российскими клиентами заявили такие гиганты игровой индустрии как Ubisoft, EA Games, Epic Games, Rockstar Games, Activision Blizzard, CD Projekt Red.

Больше не будут продавать игры пользователям из России крупнейшие онлайн-магазины – Steam и GOG. Свои большие онлайн магазины есть и у вышеперечисленных игровых компаний, они тоже стали недоступны для россиян.

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Киберспорт тоже ушел из России. Так, компания WePlay Esports начала блокировать пользователей из России на своей турнирной платформе. Elisa Esports отстранил от участия все российские клубы. Киберспортивная компания NAVI разорвала сотрудничество с российскими командами RuHub, VirtusPro, CybersportRu и Epic Esports Events.

По словам Федорова, российский рынок видеоигр занимает восьмое место в мире по доходу, а 53% россиян регулярно играют в игры на ПК.

"Пора возвращаться к реальности и выводить войска из Украины. А не прятаться в видеоиграх", - резюмировал министр.

Напомним, Россия стала самой подсанкционной страной в мире. Россия за две недели превратилась в крупнейшую цель глобальных санкций и финансового изгнанника.

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