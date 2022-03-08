Британия поможет Польше после передачи Украине самолетов

Запад всё еще не решается дать Украине старые самолеты советского производства

Британия поддержит Польшу и защитит ее от возможной российской агрессии, если Варшава решит передать Украине свои боевые самолеты. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, пишет The Guardian.

Читайте также: Британия: Путин – исчерпанная сила, с ним и его армией покончено

Он отметил, что Британия не может передать Украине свои самолеты, поскольку украинские пилоты с ними не знакомы.

"Мы защитим Польшу, поможем им во всем, что им нужно. Польша понимает, что выбор, который они сделают, не только поможет Украине, что хорошо, но и может привести их к прямой линии огня из таких стран, как Россия или Беларусь", – отметил министр.

Читайте также: Россия стала самой подсанкционной страной в мире

Уоллес отметил, что Британия в то же время предоставила Украине оборонное оружие, а также другую военную и гуманитарную помощь. Кроме того, в среду министр намерен выступить в британском парламенте, где расскажет о дальнейших планах на летальную и нелетальную помощь Украине.

Напомним, ранее в ЕС пообещали передать Украине 70 боевых самолетов советского производства, но потом передумали. Зеленский потребовал от Запада отдать самолеты или закрыть небо над Украиной.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.