Элиты США требуют от Байдена закрыть небо над Украиной

Американские "политические тяжеловесы" обратились к президенту

Американские политические элиты давят на президента Джо Байдена, призывая его ввести ограниченную бесполетную зону над Украиной. Об этом пишет авторитетное издание Politico.

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По информации журналистов, 27 "внешнеполитических тяжеловесов" из американского политикума подписали открытое письмо к Байдену с призывом ввести ограниченную бесполетную зону. Инициатором выступил соучредитель Фонда США-Украина Роберт Макконнелл.

"Мы, нижеподписавшиеся, призываем администрацию Байдена вместе с союзниками по НАТО ввести ограниченную бесполетную зону над Украиной для защиты гуманитарных коридоров, которые были согласованы на переговорах между российскими и украинскими официальными лицами. Лидеры НАТО должны донести до российских официальных лиц, что они не стремятся к прямой конфронтации с российскими силами, но они также должны ясно дать понять, что они не одобрят нападения России на мирные районы", - говорится в письме.

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При этом подписанты подчеркивают, что речь не идет о развязывании прямой конфронтации между США и Россией, а исключительно о защите гражданского населения от российских бомбардировок.

Напомним, глава СНБО отметил, что именно сейчас Украина нуждается в максимально скорой и практической помощи. "Не можете закрыть небо, мы закроем его сами, дайте оружие", заявил он.

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