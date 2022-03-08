Элиты США требуют от Байдена закрыть небо над Украиной
Американские политические элиты давят на президента Джо Байдена, призывая его ввести ограниченную бесполетную зону над Украиной. Об этом пишет авторитетное издание Politico.
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По информации журналистов, 27 "внешнеполитических тяжеловесов" из американского политикума подписали открытое письмо к Байдену с призывом ввести ограниченную бесполетную зону. Инициатором выступил соучредитель Фонда США-Украина Роберт Макконнелл.
"Мы, нижеподписавшиеся, призываем администрацию Байдена вместе с союзниками по НАТО ввести ограниченную бесполетную зону над Украиной для защиты гуманитарных коридоров, которые были согласованы на переговорах между российскими и украинскими официальными лицами. Лидеры НАТО должны донести до российских официальных лиц, что они не стремятся к прямой конфронтации с российскими силами, но они также должны ясно дать понять, что они не одобрят нападения России на мирные районы", - говорится в письме.
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При этом подписанты подчеркивают, что речь не идет о развязывании прямой конфронтации между США и Россией, а исключительно о защите гражданского населения от российских бомбардировок.
Напомним, глава СНБО отметил, что именно сейчас Украина нуждается в максимально скорой и практической помощи. "Не можете закрыть небо, мы закроем его сами, дайте оружие", заявил он.
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