Зеленский: Запад не может принять очевидно необходимое решение
Вина за бомбардировки украинских городов лежит на России, но ответственность за смерти украинцев также разделяет Запад, который не решается закрыть небо над Украиной. Об этом в своем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский.
Читайте также: Арестович пояснил, почему россияне быстро согласились на переговоры
"Вина за каждую смерть каждого человека в Украине от авиаударов и в заблокированных городах – безусловно, на российском государстве, на российских военных. На тех, кто отдает и выполняет преступные приказы. Кто нарушает все правила ведения войны. Кто сознательно уничтожает украинский народ. Вина – на оккупантах", - сказал президент.
В то же время Зеленский упрекнул страны Запада в нерешительности и нежелании принимать необходимые решения, которые позволят снизить количество жертв среди гражданского населения Украины.
Читайте также: Жертвами авиаудара по Сумам стал 21 человек
"Ответственность за это – и на тех, кто уже 13 дней не может принять где-то там на Западе, где-то там в кабинетах очевидно необходимое решение. На тех, кто еще не обезопасил украинское небо. От русских убийц. Кто не спас наши города от авиаударов. От этих бомб, ракет. Хотя, может", - сказал президент.
Он подчеркнул, что сегодня сотни тысяч украинцев находятся в городах на грани между жизнью и смертью. По словам Зеленского, это означает, что предоставление Украине боевой авиации и противоракетной обороны является жизненно необходимым.
Напомним, Зеленский обратился к женщинам в день 8 марта. Президент не смог произнести поздравительную речь в условиях масштабной войны.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.