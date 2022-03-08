Зеленский: Запад не может принять очевидно необходимое решение

Зеленский считает, что вина за убийства украинцев лежит на России, но ответственность за ситуацию – на Западе

Вина за бомбардировки украинских городов лежит на России, но ответственность за смерти украинцев также разделяет Запад, который не решается закрыть небо над Украиной. Об этом в своем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский.

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"Вина за каждую смерть каждого человека в Украине от авиаударов и в заблокированных городах – безусловно, на российском государстве, на российских военных. На тех, кто отдает и выполняет преступные приказы. Кто нарушает все правила ведения войны. Кто сознательно уничтожает украинский народ. Вина – на оккупантах", - сказал президент.

В то же время Зеленский упрекнул страны Запада в нерешительности и нежелании принимать необходимые решения, которые позволят снизить количество жертв среди гражданского населения Украины.

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"Ответственность за это – и на тех, кто уже 13 дней не может принять где-то там на Западе, где-то там в кабинетах очевидно необходимое решение. На тех, кто еще не обезопасил украинское небо. От русских убийц. Кто не спас наши города от авиаударов. От этих бомб, ракет. Хотя, может", - сказал президент.

Он подчеркнул, что сегодня сотни тысяч украинцев находятся в городах на грани между жизнью и смертью. По словам Зеленского, это означает, что предоставление Украине боевой авиации и противоракетной обороны является жизненно необходимым.

Напомним, Зеленский обратился к женщинам в день 8 марта. Президент не смог произнести поздравительную речь в условиях масштабной войны.

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