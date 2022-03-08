Япония бесплатно передаст ВСУ военное имущество

Это первая подобная акция за всю историю Японии

Япония безвозмездно передаст ВСУ военную амуницию. Соответствующее межправительственное соглашение было подписано сегодня, сообщил в Facebook полномочный посол Украины в Японии Сергей Корсунский.

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"Сегодня состоялось подписание межправительственного соглашения в форме обмена нотами между Украиной и Японией относительно предоставления Правительству Украины на безвозмездной основе защитной амуниции для нужд Вооруженных Сил", - сообщил он.

В частности, Япония подарит Украине бронежилеты, шлемы, палатки, зимнюю одежду, медикаменты. генераторы, камеры и прочее. По словам, украинского посла Япония впервые в своей истории идет на подобный шаг.

Напомним, Си Цзиньпин пообещал гуманитарную помощь Украине. Ситуацию в Украине обсудили лидеры Франции, Германии и Китая. Лидер КНР "сожалеет о том, что на европейском континенте вновь вспыхнул пожар войны".

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