Ликвидирован высокопоставленный российский офицер
Во вторник, 8 марта, украинские военнослужащие ликвидировали подполковника Юрия Агаркова. Об этом сообщил украинский офицер Анатолий Штефан в своем Telegram-канале.
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Так, по имеющейся информации, высокопоставленный российский офицер был начальником 56-й ОДШБ в Камышине, что в Волгоградской области. Затем она была передислоцирована во временно оккупированный Крым.
Когда в Камышине формировалась 33 МСП, Агаркова назначили на должность командира.
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По данным росСМИ, информацию о ликвидации Агаркова подтвердил губернатор Псковской области.
Напомним, ранее сообщалось, что в Генштабе ВСУ назвали потери РФ по состоянию на 14-й день войны.
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