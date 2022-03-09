Ликвидирован высокопоставленный российский офицер

Он был командиром мотострелкового полка.

Во вторник, 8 марта, украинские военнослужащие ликвидировали подполковника Юрия Агаркова. Об этом сообщил украинский офицер Анатолий Штефан в своем Telegram-канале.

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Так, по имеющейся информации, высокопоставленный российский офицер был начальником 56-й ОДШБ в Камышине, что в Волгоградской области. Затем она была передислоцирована во временно оккупированный Крым.

Когда в Камышине формировалась 33 МСП, Агаркова назначили на должность командира.

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По данным росСМИ, информацию о ликвидации Агаркова подтвердил губернатор Псковской области.

Напомним, ранее сообщалось, что в Генштабе ВСУ назвали потери РФ по состоянию на 14-й день войны.

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