В НАТО сделали предупреждение России и напомнили о коллективной обороне

Есть опасения, что Москва попытается перекрыть канал поставок оружия Украине, ударив, например, по Польше.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сделал предупреждение России, напомнив о коллективной обороне стран Альянса. Атака на каналы поставок помощи Украине расценят как атаку на НАТО, сказал политик, чьи слова передает CBC News.

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Так, в американской разведке есть опасения, что РФ может попытаться перекрыть поток оружия, получаемого Украиной, совершив артиллерийские или авиаудары. Дело в том, что оружие для Украины разгружается в приграничных странах, после чего транспортируется наземным транспортом. Например, это Польша.

Столтенберг сказал, что атака РФ на канал поставок союзных стран, которые поддерживают Украину боеприпасами и оружием, обострит войну. По его словам, союзники помогают Киеву отстоять свое право на самооборону. Это закреплено в статуте ООН.

Вместе с этим генсек НАТО напомнил и о правиле коллективной обороны.

"Россия является агрессором, а Украина защищается. Если произойдет нападение на любую страну НАТО, территорию НАТО, это приведет к применению статьи 5", — сказал он.

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Отметим, что согласно 5-й статье нападение на одного члена НАТО является нападением на все 30 государств Альянса.

"Я абсолютно уверен, что президент Путин знает это, и мы устраняем любое пространство для просчетов, недопониманий относительно нашей обязанности защищать каждый дюйм территории НАТО", — подытожил Столтенберг.

Напомним, ранее в МВД заявили, что Владимира Путина заставят сесть за стол переговоров. Украине нужно выстоять еще 7-10 дней.

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