Великобритания вводит новые санкции против РФ: Чего коснутся

Страна, в том числе, усилит запрет на доступ российских самолетов, усилив ответственность до криминальной.

Великобритания вводит новые санкции против РФ. Они коснутся авиационной сферы. Подробности передает Reuters.

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Так, по имеющимся данным, будет усилен запрет на доступ самолетов РФ. Это станет криминальным правонарушением. Норма распространяется на все самолеты, которые принадлежат или используются любым лицом, которое связано с РФ, или же с подсанкционными лицами. Самолеты, принадлежащие лицам, связанным с РФ, будут задерживать.

"Запрет самолетов под российским флагом в Великобритании и признание их присутствия криминальным преступлением причинит больше экономической боли России и приближенным к Кремлю", — сказала глава МИД Лиз Трасс.

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В министерстве также заявили, что в среду, 9 марта, будет предложено новое законодательство в сфере выполнения мер, включающих в себя право изымать из реестра воздушных судов Великобритании любые самолеты, принадлежащие физическим и юрлицам из РФ.

Кроме того, санкции прекратят экспорт средств из космической и авиационной сфер. Это касается и страхования с перестрахованием. То есть покрытие существующих полисов отменят, а страховщики не смогут больше платить по имеющимся полисам в данных сферах.

Напомним, ранее британский премьер Борис Джонсон заявил, что нормальных отношений с РФ больше не будет.

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