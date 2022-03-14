Выжившие солдаты РФ массово отказываются воевать дальше – СМИ

В распоряжении журналистов оказалось несколько рапортов, написанных российскими солдатами

Солдаты российской армии, которым повезло выжить в боях против ВСУ и вернуться в Россию на переукомплектование, в массовом порядке пишут рапорта об отказе воевать снова. Об этом пишет Guildhall со ссылкой на собственные источники.

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Издание опубликовало несколько фотокопий рапортов в/с 41 армии ЦВО ВС РФ, которые уже успели повоевать в Украине и сейчас находятся в России. В рапортах солдаты пишут, что не понимают причин нападения на Украину, жалуются на плохое снабжение и связь во время боев, и заявляют, что не хотят быть "пушечным мясом".

"С самого начала мы столкнулись с обманом и утаиванием истинных целей и задач, которые стояли перед нами. Под разными и никому непонятными "учениями" и "учебно-боевыми задачами" подразумевались совсем иные мероприятия (…). Переходя границу Украины, мы полностью дискредитировали себя в глазах как мирового, так и славянского сообщества. С этого момента наши действия носили оккупационный характер, что явно выражалось в действиях мирного населения", – говорится в одном из рапортов.

Напомним, Арестович считает, что резервов РФ хватит на 10 дней. Количества военных, которых могут стянуть россияне, очень мало, сказал политик.

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