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Арестович: Резервов РФ хватит на 10 дней

Количества военных, которых могут стянуть россияне, очень мало, сказал политик.
Арестович: Резервов РФ хватит на 10 дней
Иллюстрированное фото / facebook.com/GeneralStaff.ua

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что РФ привлекает к войне наемников из других стран для того, чтобы компенсировать потери своих военных. Но дополнительных резервов ей не хватит. Слова Арестовича передает "24 канал". 

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Так, специалист объяснил, что Россия может привлечь примерно 10 тыс военных. Но этого резерва для украинских просторов будет очень мало. Кроме того, резервные войска будут не такие боеспособные как те, которые уже участвуют или участвовали в войне. 

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"Если мы убиваем по тысяче в день, то представьте, насколько хватит этих 10 тыс. Ну хватит на 10 дней", — подытожил Арестович.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ назвали потери РФ на 19-е сутки войны.

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