Арестович: Резервов РФ хватит на 10 дней

Количества военных, которых могут стянуть россияне, очень мало, сказал политик.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что РФ привлекает к войне наемников из других стран для того, чтобы компенсировать потери своих военных. Но дополнительных резервов ей не хватит. Слова Арестовича передает "24 канал".

Читайте также: Начались мирные переговоры между РФ и Украиной: Что обсуждают

Так, специалист объяснил, что Россия может привлечь примерно 10 тыс военных. Но этого резерва для украинских просторов будет очень мало. Кроме того, резервные войска будут не такие боеспособные как те, которые уже участвуют или участвовали в войне.

Читайте также: Следующие 2-3 недели будут решающими – МВД Украины

"Если мы убиваем по тысяче в день, то представьте, насколько хватит этих 10 тыс. Ну хватит на 10 дней", — подытожил Арестович.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ назвали потери РФ на 19-е сутки войны.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.