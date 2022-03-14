Перспектива ядерного конфликта вернулась – генсек ООН

Гутерриш раскритиковал Россию за ядерные угрозы

В контексте последних событий перспектива ядерной войны снова вернулась. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш во время брифинга.

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"Перспектива ядерного конфликта, которая ранее была немыслима, теперь вернулась в область возможного. Безопасность ядерных объектов также должна быть сохранена", - заявил он.

При этом генсек ООН раскритиковал руководство России за то, что Кремль решил поставить ядерное оружие сдерживания в режим ожидания. Этот факт Гутерриш назвал "жутким событием".

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В то же время он исключил возможность введения бесполетной зоны над Украиной. По словам Гутерриша, в предыдущие разы, когда это происходило в Боснии, Ираке и Ливии, небо "закрывали" на основании соответствующего решения ООН. Однако сейчас такое решение невозможно, поскольку Россия, как постоянный член Совета безопасности ООН, может помешать введению такой меры.

Напомним, по данным разведки, Путин "страдает от стероидной ярости". Российский президент может быть болен раком, болезнью Паркинсона или деменцией, полагают в разведывательном альянсе.

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