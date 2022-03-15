Байден сделал заявление об Украине

Украина получит новую партию вооружения от Соединенных Штатов, пообещал глава Белого дома.

Президент США Джо Байден обещает дальнейшую поддержку Украине и ее гражданам в борьбе против России. Об этом в понедельник, 14 марта, Байден написал в Twitter.

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Среди обещаний американского лидера - оружие для защиты от россиян, деньги, продукты и другая помощь.

"Мы позаботимся о том, чтобы Украина имела оружие для защиты от российской силы. Мы пришлем деньги, продукты и помощь, чтобы спасти жизни украинцев", - заверил Джо Байден.

Отдельно он обратил внимание на украинских беженцев.

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"Мы будем приветствовать украинских беженцев с распростертыми объятиями", - пообещал президент США.

В Белом доме рассматривается вопрос возможности поездки президента США Джо Байдена в Европу. Предполагается, что она будет связана с войной России против Украины.