Россия просит у Китая денег и еды - CNN

Российская армия в Украине испытывает значительные проблемы с питанием, из-за чего постоянно прибегает к мародерству.

США на встрече в Риме предостерегли Китай от военной помощи России / Getty images

Россия попросила Китай о финансовой и технической поддержке, в том числе - в виде питания. Об этом в понедельник, 14 марта, пишет CNN со ссылкой на собственные источники.

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Как отмечает издание, среди помощи, которую просила Россия - готовые военные продуктовые наборы.

"Российская армия в Украине испытывает значительные проблемы с питанием, из-за чего постоянно прибегает к мародерству", - отметило издание.

Среди прочего, РФ предоставила Китаю и запросы по техническому обеспечению, проблемы с которым "усложняют действия российских военных".

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В то же время, США предостерегли Китай от вмешательства в войну в Украине.

Так, советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан встретился с членом Политбюро Коммунистической партии Ян Цзечи в Риме, чтобы предостеречь Китай от предоставления России военной или экономической помощи, сообщил NYT.

Позже представитель Госдепартамента Нед Прайс на брифинге для прессы в Вашингтоне, отвечая на вопрос о встрече в Риме, сказал, что "мы четко заявили Пекину как приватно, так и публично, что такая поддержка будет иметь последствия".

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Встреча состоялась частично для того, чтобы "точно прояснить наши опасения", сказал он, добавив: "Мы позаботимся о том, чтобы ни одна страна не смогла избежать наказания за это".

Как пишут СМИ, Россия запросила у Китая 5 видов военного оборудования, в том числе зенитные ракеты, а также беспилотники, бронетранспортеры, машины и оборудование, связанное с разведкой.