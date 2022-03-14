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Названы главные оперативные направления оккупантов

Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.
 |  Автор: Виталий Кулак
Названы главные оперативные направления оккупантов
Иллюстративное фото / gur.gov.ua

На данный момент главные оперативные направления российских оккупантов в Украине – Донецкая и Луганская области, Мариуполь и Николаев. Такое заявление сегодня, 14 марта, в своем видеообращении сделал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, в Киеве, Черниговской, Сумской и Харьковской областях противник сейчас не предпринимает активных наступательных действий.

По данным Генштаба ВСУ, украинские бойцы остановили наступление оккупантов на Николаевском и Криворожском направлениях. На Полесском направление российские войска пытаются закрепиться в районе Бучи и Ирпеня.

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На Донецком и Таврическом направлении противник продолжает вести активные боевые действия. За счет численного превосходства у него есть частичный успех.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли контрудар под Изюмом и отбросили российских оккупантов.

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