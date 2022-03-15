Известная телеведущая сбежала из РФ

Женщина выехала из страны и уже потом написала заявление на увольнение с работы

Известная телеведущая российского канала НТВ Лилия Гильдеева уволилась и уехала из России. Об этом сообщил Telegram-канал Varlamov News.

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Отмечается, что женщина написала заявление уже за границей, опасаясь, что ее просто не выпустят.

"Сначала уехала, боялась, что просто так не отпустят, потом написала заявление", — призналась сама журналистка.

О причинах увольнения Гильдеева ничего не сообщила. Она вела программу "Сегодня" на НТВ с 2006 года.

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Оппозиционный российский журналист Андрей Пивоваров на своей странице в Facebook предположил, что у его экс-коллеги просто проснулась совесть.

"Год назад Лилия получила благодарность Путина за многолетнюю добросовестную работу, но теперь решила покинуть работу и страну. Совесть потихоньку просыпается, глаза открываются", - написал Пивоваров.

Напомним, вчера редактор российского ТВ сорвала прямой эфир, выступив против войны. Марина Овсянникова зашла в кадр прямой трансляции с плакатом, на котором было написано "No war. Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут. Russians against war".

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