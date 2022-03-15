Союзники по НАТО усилили внимание и готовность по всей Европе из-за нападения РФ на Украину.

Союзники НАТО отправили подкрепление на восточные рубежи Европы. В результате полномасштабной войны России против Украины страны-члены НАТО усилили внимание и готовность по всей Европе. Об этом сообщает телеграм-канал Верховной Рады Украины.

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Страны-члены альянса увеличили готовность, чтобы защитить НАТО от любой агрессии. На протяжении последних недель союзники разместили тысячи военных в восточной, центральной и южно-восточной части альянса. А еще больше служащих переведено в режим ожидания.

У НАТО есть около 130 самолетов в повышенной боевой готовности и более 120 кораблей союзников в море от Крайнего Севера до Средиземного моря. Главное задание НАТО - обезопасить свои 30 стран и продолжить делать все необходимое для защиты каждого дюйма территории альянса.

Ранее мы писали, что более 50% украинцев думают, что Россия хочет уничтожить украинский народ. 49% населения думают, что Путин хочет сначала оккупировать Украину, а потом присоединить ее к России.