Украинцы стали меньше поддерживать идею вступления в НАТО — опрос

Основной причиной является то, что Альянс решил не закрывать небо над Украиной во время войны.

Украинцы стали меньше поддерживать идею вступления страны в НАТО. На это указывают данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

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Так, согласно опубликованной информации, за последние 2 недели поддержка вступления Украины в НАТО среди населения упала до 72%. Раньше этот показатель держался на рекордном уровне в 76%.

Основной причиной того, что украинцы стали меньше поддерживать идею членства страны в Альянсе, является отказ от решения о закрытия неба над Украиной. При этом "за" этот шаг высказались 90% населения страны.

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Данный опрос проводился 12-13 марта во всех областях, кроме временно оккупированных территорий. Ошибка репрезентативности исследования составляет не больше 2,8% с доверительной вероятностью 0,95.

Напомним, согласно опросу, 56% украинцев уверены, что РФ хочет уничтожить украинский народ.

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