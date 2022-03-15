РФ вышла из Совета Европы и денонсирует Конвенцию по правам человека

Таким образом Россия может узаконить смертную казнь и иные противоправные в цивилизованном мире статьи.

Вице-спикер Государственной Думы РФ Петр Толстой заявил, что Россия "самовольно" выходит из Совета Европы. Политик сообщил, что глава МИД Лавров отправил письмо генсеку организации. Об это пишет в телеграм-канале советник МВД Украины Антон Геращенко.

Российский депутат Леонид Слуцкий заявил, что "при выходе из Совета Европы Россия денонсирует Европейскую конвенцию по правам человека". То есть, право на жизнь, свободу мысли, религии, запрещение пыток - теперь в России не котируются.

В России и так не существует свободы мысли. О чем говорят запреты протестов и любых проявлений "инакомыслия" от идеологии Кремля. Родственник Путина Дмитрий Медведев и вовсе нашел "позитив" в выходе из Совета Европы и ПАСЕ - разрешение смертной казни.

"Приостановка членства России в Совете Европы и ПАСЕ — это хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране. Я имею в виду смертную казнь," - сообщил Медведев.

Ранее мы писали, что Лукашенко заявил о неучастии в войне против Украины. По словам главы Беларуси, они ничем не смогут помочь России.