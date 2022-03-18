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В Москве устроили митинг за войну – с бесплатными хотдогами и концертом

Перед собравшимися выступил Путин и сказал им, что россияне поддерживают агрессию против Украины
 |  Автор: Юрий Кобзар
В Москве устроили митинг за войну – с бесплатными хотдогами и концертом
Путин выступил на митинге в поддержку войны / EPA

В Москве власти устроили концерт по случаю восьмой годовщины аннексии Крыма и в поддержку полномасштабного военного вторжения в Украину, которое Кремль упорно называет "специальной военной операцией". Об этом пишут российские СМИ.

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Как утверждают подконтрольные властям журналисты со ссылкой на данные МВД, на территории спортивно-развлекательного комплекса "Лужники", где проходит митинг-концерт, собралось более 200 тысяч человек.

В ходе официальной части мероприятия со сцены к присутствующим обратился президент России Владимир Путин. В своем выступлении он рассказал о давно не виденном единении россиян и их высокой поддержке вторжения в Украину.

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Также Путин рассказал присутствующим о "героических" действиях российских войск в Украине и о "геноциде", который якобы стал причиной войны. Также часть выступления была посвящена оправданиям захвата Крыма.

СМИ сообщают, что присутствующих на концерте кормят бесплатными хот-догами, из-за чего возле палаток с едой образовались огромные очереди и началась лавка.

Напомним, украинский президент предрек россиянам новые "лихие девяностые". По его мнению, в России уничтожат все, чего достигли за 25 лет.

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