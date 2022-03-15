Реакция Запада на аннексию Крыма была ужасной ошибкой – Британия

Запад проигнорировал захват Крыма, и это в итоге привело к новой масштабной войне

Реакция Запада на российскую аннексию Крыма в 2014 году была "ужасной ошибкой", которая позволила Путину начать "жестокую войну" против Украины сейчас. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, пишет The Telegraph.

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"Запад тогда совершил ужасную ошибку. Лидер РФ совершил акт насильственной агрессии и отобрал значительную часть территории суверенного государства, и мы дали ему остаться с этими достижениями. Мы думали, что можем как-то вернуться к нормальному положению дел", - заявил Джонсон.

Британский премьер отметил, что после аннексии Крыма Запад не просто продолжил торговать с Россией, но и стал даже более зависим от российского газа.

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"И когда он (Путин - ред.) решил начать свою жестокую войну против Украины, он знал, что миру будет очень трудно наказать его, он знал, что создал эту зависимость. Поэтому он позволяет себе бомбить роддома, чувствует, что может неизбирательно обстреливать семьи, бегущие от войны", - заявил Джонсон.

Напомним, в Италии намерены заменить российский газ. Италия стремится в течение двух месяцев найти замену для половины объема импортируемого из РФ газа.

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