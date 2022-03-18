Представителям РФ и Беларуси запретили вход в Европарламент

Тем, кто разрушает демократический порядок, не место в доме демократии, говорят в ЕП

Дипломатам из России и Беларуси запретили вход в здание Европейского парламента. Об этом решении сообщила у себя в Твиттер президент ЕП Роберта Метсола.

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"С сегодняшнего дня дипломатическому и правительственному персоналу России и Беларуси запрещен вход в помещения Европейского парламента. В доме демократии нет места тем, кто стремится разрушить демократический порядок", - написала она.

Отметим, что ране Метсола призвала европейские страны поскорее отказаться от закупок российского газа, чтобы не финансировать войну против Украины

Напомним, ЕС даст выводы по заявке Украины через несколько месяцев. В МИД говорят, что некоторые страны, в частности Германия, пытаются "соскочить" и не пустить Украину в ЕС.

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